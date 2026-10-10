Премьер Финляндии Орпо призвал ЕС прекратить выдачу туристических виз россиянам

© Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Премьер Финляндии Петтери Орпо намерен предложить Евросоюзу полностью прекратить выдачу россиянам туристических виз, об этом он сообщил в интервью Yle.