Апелляция признала законным заочный приговор комику Слепакову*

Гагаринский суд Москвы вынес заочный приговор Семёну Слепакову* (признан в РФ иноагентом): комика признали виновным в неисполнении обязанностей, установленных законом об иностранных агентах, и назначили ему 400 часов обязательных работ .
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