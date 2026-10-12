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Апелляция признала законным заочный приговор комику Слепакову*

Апелляция признала законным заочный приговор комику Слепакову*

Гагаринский суд Москвы вынес заочный приговор Семёну Слепакову* (признан в РФ иноагентом): комика признали виновным в неисполнении обязанностей, установленных законом об иностранных агентах, и назначили ему 400 часов обязательных работ .

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