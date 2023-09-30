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Депутат в Армении рассказала о возможном отключении российских телеканалов

Депутат в Армении рассказала о возможном отключении российских телеканалов

По словам Лусине Бадалян, этот вопрос обсуждают давноВласти Армении обсуждают возможность отключения российских телеканалов в стране, заявила депутат от правящей партии «Гражданский договор» Лусине Бадалян.

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