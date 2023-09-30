Депутат в Армении рассказала о возможном отключении российских телеканалов

По словам Лусине Бадалян, этот вопрос обсуждают давноВласти Армении обсуждают возможность отключения российских телеканалов в стране, заявила депутат от правящей партии «Гражданский договор» Лусине Бадалян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии