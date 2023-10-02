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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В матче «Лас-Пальмаса» снижен коэффициент на голы в первом тайме. У команды 1:1 до перерыва за 7 матчей

В испанской Ла Лиге пройдет последний матч 8-го тура – в нем «Лас-Пальмас» сыграет дома с «Сельтой». Букмекеры не определились с фаворитом на эту игру: победа хозяев оценивается в 2.

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