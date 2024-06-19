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Павлович − о словах Волкова: «Мы же понимаем, что это сарказм»

«Слова Волкова? Да мне без разницы, кто и что говорит. Мы же понимаем, что это сарказм и так далее. Были хорошие спарринги, где мы зарубались, плотные спарринги с обеих сторон.

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