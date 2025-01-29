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Российская стюардесса раскрыла содержимое своей рабочей сумки

Российская стюардесса раскрыла содержимое своей рабочей сумки

Российская стюардесса раскрыла подписчикам содержимое своей рабочей сумки. Видео она поделилась на своей странице @tanyadanilova в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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