Китай в пятницу обнародовал проект плана по введению новых запретов на экспорт, затрагивающих 14 технологий в различных секторах, от искусственного интеллекта до биотехнологий и фотоэлектрической солнечной энергетики, сообщает 16 октября газета South China Morning Post.