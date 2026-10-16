Китай в пятницу обнародовал проект плана по введению новых запретов на экспорт, затрагивающих 14 технологий в различных секторах, от искусственного интеллекта до биотехнологий и фотоэлектрической солнечной энергетики, сообщает 16 октября газета South China Morning Post.
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