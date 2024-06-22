В Торопце установили знаки туристской навигации

Знаки туристской навигации появились в городе Торопце Тверской области. Как сообщили в администрации муниципалитета, в ходе выполнения мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2024 году 950-летия первого летописного упоминания города Торопца Тверской области, на улицах города были установлены дополнительные навигационные знаки, что в свою очередь структурирует пространство, обозначает функциональные зоны и информирует о местонахождении нужного объекта.