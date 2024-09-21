Жилье в новостройках у Москвы-реки подорожало за год на 26%

Квартиры и апартаменты в новостройках на берегу Москвы-реки за последний год подорожали на 26%, следует из данных экспертов компаний «Метриум» и «Аеон Девелопмент», с которыми ознакомились «Известия» 21 сентября.
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