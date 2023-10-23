Чтобы пробежаться по уссурийской тайге, приехали легкоатлеты Дальнего Востока, Китая, Перу

В минувшие выходные в окрестностях детского оздоровительного лагеря "Надежда" в селе Каймановка Уссурийского городского округа прошло одно из самых ярких и запоминающихся спортивных событий для любителей бега — трейловые гонки серии "Уссури-трейл.