Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Нужна ли нам Манижа?

Нужна ли нам Манижа?

Гений про злодейства А что это такое случилось, что концерты Манижи начали отменять? И в России, и В Белоруссии, и даже в Казахстане! Это из-за ее моноброви, я уверена.

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Комментарии
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Андрей
пусть валит в родной кишлак
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