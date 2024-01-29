Зеленский признал факты насильственной мобилизации на Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что сотрудники военных комиссариатов на Украине в некоторых случаях применяют силу при вручении в общественных местах повесток мужчинам призывного возраста.
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