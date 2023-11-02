Новый эндоскоп в больнице в Серпухове позволит обнаружить рак на ранней стадии

Центр эндоскопии с новым оборудованием организовали в Серпухове. В медучреждение поступил эндоскоп с особыми функциями экспертного класса, который позволяет выявлять у пациентов на ранних стадиях рак и другие заболевания.
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