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Королева груша: природный источник здоровья

Королева груша: природный источник здоровья

Витаминно-минеральный состав груши впечатляет: она богата калием, витамином C, фолиевой кислотой, витамином К и клетчаткой, которые играют важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы, иммунитета и пищеварения другими питательными веществами.

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