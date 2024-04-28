Королева груша: природный источник здоровья

Витаминно-минеральный состав груши впечатляет: она богата калием, витамином C, фолиевой кислотой, витамином К и клетчаткой, которые играют важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы, иммунитета и пищеварения другими питательными веществами.
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