Королева груша: природный источник здоровья

Витаминно-минеральный состав груши впечатляет: она богата калием, витамином C, фолиевой кислотой, витамином К и клетчаткой, которые играют важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы, иммунитета и пищеварения другими питательными веществами.