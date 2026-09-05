Воронежский «Факел» сыграет с «Ростовом» в Ростове-на-Дону

«Факел» с 2 очками замыкает турнирную таблицу РПЛ, «Ростов» на 12 месте с 5 очками. Обеим командам нужна победа.
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