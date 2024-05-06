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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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16-летний Маккенна сделал хет-трик в финале ЮЧМ. Канадец набрал 10+10 в 7 играх на турнире, он один из фаворитов драфта НХЛ-2026

Форвард сборной Канады U18 забросил 3 шайбы и сделал результативную передачу в финале юниорского чемпионата мира с США (6:4).

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