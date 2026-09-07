В День города Ноябрьска прошёл национальный карнавал «Шагает дружба!»

В День города Ноябрьска по улице Ленина прошагало 400 ноябрян в ярких национальных костюмах. Это было масштабное шествие «Шагает дружба!», сообщили в городской администрации.
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