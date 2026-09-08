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Аргументы недели

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Китайский автопром: от копий советских грузовиков до мирового лидерства

Китайский автопром: от копий советских грузовиков до мирового лидерства

Первый серийный китайский автомобиль — 4-тонный грузовик Jiefang CA-10 («Освобождение») — сошёл с конвейера завода в Чанчуне 13 июля 1956 года.

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