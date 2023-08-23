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«Спартак» отдаст Шильцова в аренду «Родине» с правом выкупа

«Спартак» отдаст Шильцова в аренду «Родине» с правом выкупа

По данным Metaratings.ru, «Родина» договорилась со «Спартаком» об аренде 21-летнего хавбека до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

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