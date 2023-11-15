Банки обязали разделять ответственность за убытки клиентов от действий мошенников

Банки должны разделять с пострадавшими от мошенников клиентами часть понесенных убытков. Об этом заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии