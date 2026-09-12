Приглашение Зеленскому в Москву остаётся в силе, Майами не обязателен — Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского о желании встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Майами, напомнил, что российский лидер ранее приглашал украинского коллегу в Москву, и это предложение не отменялось .
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