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Приглашение Зеленскому в Москву остаётся в силе, Майами не обязателен — Песков

Приглашение Зеленскому в Москву остаётся в силе, Майами не обязателен — Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского о желании встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Майами, напомнил, что российский лидер ранее приглашал украинского коллегу в Москву, и это предложение не отменялось .

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