Запад намерен призвать Мадуро к ответственности и заставить отказаться от власти

Курирующие вопросы международных отношений американские и европейские законодатели через совместное заявление открыто пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро «ответственностью» в случае, если он добровольно не откажется от власти.
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