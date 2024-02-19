Интересно, ДПСники вообще бывают виноватыми в ДТП или это фантастика?

Практически комичная ситуация произошла вчера утром в Омске. Водитель Нивы остановился, чтобы пропустить пешехода, но через несколько секунд получил удар в зад от "слепых" сотрудников ДПС на служебном автомобиле.
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