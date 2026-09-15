Финляндия направит Украине новый пакет военной помощи на 290 млн евро

Финляндия направит Украине новый пакет военной помощи на сумму около 290 млн евро — это второй по величине транш с начала боевых действий.
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