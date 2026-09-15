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Финляндия направит Украине новый пакет военной помощи на 290 млн евро

Финляндия направит Украине новый пакет военной помощи на 290 млн евро

Финляндия направит Украине новый пакет военной помощи на сумму около 290 млн евро — это второй по величине транш с начала боевых действий.

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