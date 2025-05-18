Число жертв ДТП с микроавтобусом на трассе М-8 возросло до четырех

Автокатастрофа произошла на 87-м километре автодороги М-8 «Холмогоры».фото: t.me/mosoblprocЧетыре человека погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе М-8 в Подмосковье, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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