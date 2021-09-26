Родители попрекают куском хлеба

5МИНУТКАДети и семьяРодители попрекают куском хлеба Я имею большие проблемы с родителями. Попрекание куском хлеба в нашей семье уже чуть ли не каждый день используется.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНина Полевая (Бойко)Чтобы дать какой-то ответ, нужно знать сколько лет автору! В зависимости от возраста могут быть разные ответы на сложившуюся ситуацию.Vera DobryaginaРебенок который 3,5 года задумывается о самоубийстве, явно подросток ещё. Или вы думаете, что взрослый человек будет ждать, когда родители его к психологу отведут? Нина, ну какие тут разные ответы? Незрелый подросток.PpatentlilОбратитесь к учителю, которого уважаете.Лариса СергеевнаОтказываются вести к психологу? Автор инвалид, не ходячий? Психолог сейчас есть в каждой школе. Есть детские клубы, есть психологические службы.ВКВладимир КудровБез сведений о себе (возраст) нереально ждать какого-либо совета.Нина ПлотниковаАлексей, Вы и без психолога чувствуете, что с вами что-то не так. Когда усталость и нет сил и мысли о самоубийстве. Это скорее всего депрессия. И нужен врач -психиатр, а не только психолог. Психолог подскажет вам, как меньше портить себе нервы из -за родителей, как укреплять нервную систему, а врач психиатр пропишет витамины и лекарства для нервной системы, которая у Вас сейчас не тянет и ей помощь нужна ,чтобы и усталость прошла, и силы появились, и мысли о самоубийстве больше не появлялись. НО Вы и сами тоже себе помогайте,. Если вам больше 15 лет, то Вы сами по закону можете обращаться и к психологам и к врачам. Посмотрите в интернете где расположен вашего района или города детский психиатр, время приема и телефон регистратуры, запишитесь на прием и идите. Если меньше, обратитесь за помощью в участковому педиатру, школьному психологу , соц педагогу или своему учителю. Лучше к педиатру попросив у него направление.Хороший учитель тоже может помочь, поговорить с родителями, чтобы отвели к врачу.Нина ПлотниковаАлексей, тут вина не ваша, а целиком родителей, что все нервы Вам измотали пьянкой и скандалами. Нервы срочно лечить, а то хуже будет. А с родителями пусть поговорит учитель, соц педагог, директор школы, полиция. Не торчите дома во время пьянок. идите на кружки, секции, к другу, погулять, почитать в читальном залеКомментировать
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