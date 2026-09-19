В Ивановской области отменён режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности действовал в Ивановской области с 4 утра, жители предупреждены о необходимости сообщать о найденных обломках летательных аппаратов.
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