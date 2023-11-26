Российские артисты о том, как отмечают День матери

Последнее воскресенье ноября, 26-го числа, россияне будут отмечать День матери. «Вечерняя Москва» расспросила артистов, какую роль сыграли мамы в их жизни, как складываются их отношения с родительницами сейчас, и выяснила: уже многие отмечают День матери как полноценный праздник.
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