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В Госдуме раскрыли способ получить финансовую помощь от государства

В Госдуме раскрыли способ получить финансовую помощь от государства

Член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина заявила, что малообеспеченные россияне на основании социального контракта могут получить финансовую помощь до 30 тысяч рублей на обучение и до 350 тысяч рублей на открытие своего бизнеса.

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