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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Сегодня автомобильные войска играют важнейшую роль в обеспечении армии

Сегодня автомобильные войска играют важнейшую роль в обеспечении армии. Чтобы стать армейским водителем, у призывника должны быть права категорий В, C, D, E.

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