Сегодня автомобильные войска играют важнейшую роль в обеспечении армии. Чтобы стать армейским водителем, у призывника должны быть права категорий В, C, D, E.
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Сегодня автомобильные войска играют важнейшую роль в обеспечении армии. Чтобы стать армейским водителем, у призывника должны быть права категорий В, C, D, E.