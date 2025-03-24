Терапевт Тен назвала способы отсрочить старение мозга на пять лет

Специалист порекомендовала изучать иностранные языки и играть в шахматы Терапевт Зарема Тен рассказала, что изучение иностранных языков и решение головоломок способны отсрочить развитие деменции как минимум на пять лет, передает «Бриф24», ссылаясь на интервью специалиста с изданием News.
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