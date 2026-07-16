"Она влюбилась не в человека": психолог объяснила брак девушки с пожизненно осужденным

Психолог объяснила, что на самом деле стоит за браком с пожизненно осужденным.Инна Силенок, кризисный психолог, считает, что поведение девушки, вышедшей замуж за пожизненно осужденного преступника, может быть связано с личностной незрелостью и нарушениями в процессе формирования личности, а не с попыткой привлечь внимание.