Герой Советского Союза и бывший вице-президент России Александр Руцкой в интервью Daily Storm отметил, что возможным решением проблемы с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской и Белгородской областях может стать создание жесткой блокады тех подразделений, которые уже вошли на российскую территорию.
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