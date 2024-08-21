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Руцкой призвал к блокаде ВСУ для разрешения ситуации в Курской области

Герой Советского Союза и бывший вице-президент России Александр Руцкой в интервью Daily Storm отметил, что возможным решением проблемы с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской и Белгородской областях может стать создание жесткой блокады тех подразделений, которые уже вошли на российскую территорию.

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