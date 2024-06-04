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Йеменские повстанцы впервые запустили по цели на юге Израиля баллистическую ракету «Палестина» собственной разработки

Йеменские повстанцы впервые запустили по цели на юге Израиля баллистическую ракету «Палестина» собственной разработки

Целью был один из объектов в городе Эйлат на берегу Красного моря.

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