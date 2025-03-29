В России многодетные семьи получат еще одну льготу

Семьи, которые воспитывают трех и более детей, смогут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь. Многодетные семьи, где старшему ребенку еще не исполнилось 18 лет или 23 года при условии его обучения в вузе очно, получили право на получение бесплатной юридической помощи.