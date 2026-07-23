В соседнем с Рязанской области Подмосковье нашли пропавшую 13-летнюю девочку

Более 350 человек и свыше 500 удалённых помощников за трое суток искали 13-летнюю девочку в Подмосковье, задействовав пешие группы, автомобили, квадроциклы, мотоциклы, всадников, парапланеристов и беспилотник с тепловизором.
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