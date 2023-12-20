Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Брагин
    Она уже делает неправильно, публично унижая бывшего партнёра.«Мисс Россия — 20...
  • Россиянин
    Ненадо. А то ведь под действием наркоты опять попрут к нам.ФСБ изъяла в Моск...
  • Иван
    Я думаю, вопрос не в территории, а в столице. Иерусалим отвоёван у Иордании. И в Израиле никогда не согласятся, на сд...Иранский министр ...

ФСБ изъяла в Москве кокаин, предназначавшийся странам ЕС

ФСБ изъяла в Москве кокаин, предназначавшийся странам ЕС

Федеральная служба безопасности Российской Федерации изъяла в Москве 673 килограмма кокаина стоимостью более двух миллиардов рублей, которые собирались контрабандой доставить в страны Европейского Союза, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Белимов
Ну вот, теперь странам ЕС есть лишний повод обидится на Россию!
Ответить
17 час.
Игорь Человек
Зачем!?? Эти рейх-опейцы нам враги! Пусть жрут и травятся!
Ответить
17 час.
Россиянин
Ненадо. А то ведь под действием наркоты опять попрут к нам.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх