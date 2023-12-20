ФСБ изъяла в Москве кокаин, предназначавшийся странам ЕС

Федеральная служба безопасности Российской Федерации изъяла в Москве 673 килограмма кокаина стоимостью более двух миллиардов рублей, которые собирались контрабандой доставить в страны Европейского Союза, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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