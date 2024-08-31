Фриц вышел во вторую неделю на всех «Шлемах» в этом сезоне

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Тэйлор Фриц в третьем круге US Open обыграл Франсиско Комесанью – 6:3, 6:4, 6:2. Американец вышел во вторую неделю на всех турнирах «Большого шлема» в этом сезоне.