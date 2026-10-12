В Плесецком округе продолжается укладка асфальтобетонного покрытия

На участке с 0 по 6 км автодороги Обозерская – Щукозерье продолжаются работы по асфальтированию. – На объекте работают 40 специалистов и 20 единиц техники, – сообщил в социальных сетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
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