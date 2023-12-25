Заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, член штаба Елена Ленина прокомментировала доклад ассоциации «Независимый общественный мониторинг», посвященный подготовке к выборам Президента Российской Федерации в 2024 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии