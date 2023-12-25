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Нижегородская правда

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«Избирательное законодательство постоянно совершенствуется для расширения избирательных прав граждан», — Елена Ленина

«Избирательное законодательство постоянно совершенствуется для расширения избирательных прав граждан», — Елена Ленина

Заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, член штаба Елена Ленина прокомментировала доклад ассоциации «Независимый общественный мониторинг», посвященный подготовке к выборам Президента Российской Федерации в 2024 году.

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