Собянин рассказал, как вся Москва помогает пострадавшим в теракте

Задействовано множество людей, все прекрасно проявили себя Сергей Собянин обратился с благодарностью ко всем специалистам и простым жителям, кто помогал ликвидировать последствия теракта в Крокус Сити Холле.
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