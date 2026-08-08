Вторая русско-турецкая война за Новороссию ﻿

Аркадий ВЕРТЯЗИН В ходе русско-турецкой войны 1768-1774 годов турки были вытеснены из степей Новороссии, а Крымское ханство прекратило набеги на русское пограничье и объявило себя независимым государством.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии