БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Вторая русско-турецкая война за Новороссию ﻿

Вторая русско-турецкая война за Новороссию ﻿

Аркадий ВЕРТЯЗИН   В ходе русско-турецкой войны 1768-1774 годов турки были вытеснены из степей Новороссии, а Крымское ханство прекратило набеги на русское пограничье и объявило себя независимым государством.

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