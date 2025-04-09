Ночью отражен масштабный налёт БПЛА врага на территорию России

Ночью отражен масштабный налет БПЛА врага на территорию России, сообщили в Минобороны. По данным на утро, средствами ПВО перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотников: 67 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 29 БПЛА — над территорией Ростовской области, 15 БПЛА — над территорией Республики Северная Осетия-Алания, 11 БПЛА — над территорией Воронежской области, 10 БПЛА — над территорией Курской области, 5 БПЛА — над территорией Белгородской области, 3 БПЛА — над территорией Республики Крым, 2 БПЛА — над территорией Пензенской области, 1 БПЛА — над территорией Саратовской области, 1 БПЛА — над территорией Орловской области, 1 БПЛА — над территорией Ставропольского края, 7 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 6 БПЛА — над акваторией Черного моря.