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Ночью отражен масштабный налёт БПЛА врага на территорию России

Ночью отражен масштабный налёт БПЛА врага на территорию России

Ночью отражен масштабный налет БПЛА врага на территорию России, сообщили в Минобороны. По данным на утро, средствами ПВО перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотников: 67 БПЛА — над территорией Краснодарского края,  29 БПЛА — над территорией Ростовской области,  15 БПЛА — над территорией Республики Северная Осетия-Алания,  11 БПЛА — над территорией Воронежской области,  10 БПЛА — над территорией Курской области, 5 БПЛА — над территорией Белгородской области,  3 БПЛА — над территорией Республики Крым,  2 БПЛА — над территорией Пензенской области,  1 БПЛА — над территорией Саратовской области,  1 БПЛА — над территорией Орловской области, 1 БПЛА — над территорией Ставропольского края,  7 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 6 БПЛА — над акваторией Черного моря.

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