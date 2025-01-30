Фадей Нагачевский: "Сегодняшняя власть пытается найти пути, чтобы выжить"

Сегодняшняя власть в Молдове находится в агонии, пытается найти пути, чтобы выжить, и мы не можем рассматривать их действия через принцип законности, через какую-то логику, через призму каких-то международных стандартов.
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