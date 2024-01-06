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Царьград

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“Остаётся в силе”: МИД Армении опять скрывает от народа самое главное

“Остаётся в силе”: МИД Армении опять скрывает от народа самое главное

Армянское внешнеполитическое ведомство дало комментарии по поводу потенциального мирного договора Еревана и БакуМИД Армении в ответ на запрос “Sputnik Армения” заявил, что предложение о зеркальном отводе войск от границы республики с Азербайджаном остаётся в силе.

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