“Остаётся в силе”: МИД Армении опять скрывает от народа самое главное

Армянское внешнеполитическое ведомство дало комментарии по поводу потенциального мирного договора Еревана и БакуМИД Армении в ответ на запрос “Sputnik Армения” заявил, что предложение о зеркальном отводе войск от границы республики с Азербайджаном остаётся в силе.
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