В России хотят увеличить размер пособия при рождении детей: главное за сутки

МОСКВА, 9 января, ФедералПресс. Законопроект об увеличении до 30 тысяч рублей пособия при рождении ребенка внесли в Госдуму, российские инженеры уничтожили немецкие кассетные мины на купянском направлении в зоне СВО, при взрыве в техасском отеле пострадало более 20 человек.