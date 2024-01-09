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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В России хотят увеличить размер пособия при рождении детей: главное за сутки

В России хотят увеличить размер пособия при рождении детей: главное за сутки

МОСКВА, 9 января, ФедералПресс. Законопроект об увеличении до 30 тысяч рублей пособия при рождении ребенка внесли в Госдуму, российские инженеры уничтожили немецкие кассетные мины на купянском направлении в зоне СВО, при взрыве в техасском отеле пострадало более 20 человек.

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