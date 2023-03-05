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Даниил Медведев: «В трофей из Цинциннати мы ставим цветы»

Даниил Медведев рассказал о трех любимых трофеях, выигранных на турнирах. В Дубае он выиграл 18-й титул и за победу получил корабль.

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