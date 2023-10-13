В чём причина того, что в последнее время в Великом Новгороде ночью отключают фонари на улицах?

"По ночам Великий Новгород погружается во тьму. Сообщениями об этом новгородцы уже забили все сети. Но хотелось бы понять, в чём тут дело? Проблемы с электричеством в районах области объясняли тем, что во время непогоды деревья падают и обрывают .
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