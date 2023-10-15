У Remedy всё ещё нет планов выпустить физ.версии Alan Wake 2. Объяснение почему American N...

У Remedy всё ещё нет планов выпустить физ.версии Alan Wake 2. Объяснение почему American Nightmare не получила ремастерНесмотря на то, что THQ выразила заинтересованность в физическом выпуске Alan Wake 2, Remedy еще раз повторяет, что на данный момент планов по-прежнему нет, а также объясняет, почему Alan Wake American Nightmare так и не… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.