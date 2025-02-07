Трамп потребовал от Зеленского эквивалент вложенных в Украину денег

ВАШИНГТОН, 7 февраля, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским необходимость предоставления эквивалента вложенных американскими налогоплательщиками средств.
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